В Мьянме создали комиссию для расследования ситуации с рохинджа

Правительство Мьянмы создало независимую комиссию для расследования нарушений в отношении беженцев-рохинджа. Председателем комиссии станет бывшая заместитель главы МИД Филиппин Розарио Манало.



«Правительство Республики Союза Мьянмы сегодня создало независимую комиссию расследования как часть государственной инициативы по установлению перемирия, мира, стабильности и развития в Ракхайне. Независимая комиссия будет расследовать случаи нарушения прав человека и другие нарушения после террористических атак «Араканской армии спасения рохинджа», — передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу президента страны.

Отмечается, что комиссия будет состоять из четырех специалистов, среди которых бывший председатель конституционного суда и представители страны в органах ООН. При этом поддержку комиссии окажут государственные и международные эксперты по праву и подобным делам.

Ранее видеоблогер Расул Тавдиряков и журналист Орхан Джемаль поехали в Бангладеш и Мьянму выяснить, насколько достоверна информация о бедах народа рохинья, а также оказать гуманитарную помощь мусульманским беженцам из Ракхайна. Подробно — в материале «Реального времени».