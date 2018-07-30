Трамп пообещал сохранить санкции против России

Президент США Дональд Трамп объявил, что все антироссийские санкции останутся в силе. При этом европейские партнеры США должны представить конкурирующие с Россией проекты по газопроводам.

«Санкции в отношении России сохранятся в том виде, в каком они есть», — цитирует Трампа «Интерфакс».

При этом США уже ведут переговоры с ЕС о создании от 9 до 11 портов для поставок сжиженного газа из США в Европу. Отмечается, что за порты придется платить ЕС.

Кроме того, Трамп раскритиковал Германию за выплаты России за газ.

«С США обращались очень нечестно (при финансировании НАТО, — прим. ред.). Мы вносили от 70% до 90% в бюджет НАТО. Это нечестно. Особенно если взять Германию. Они платят чуть более 1%, и они платят огромные деньги России», — сказал Трамп.



Ранее сообщалось, что в конгресс США внесли законопроект о санкциях против строительства «Северного потока — 2».