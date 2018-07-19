В конгресс США внесли проект о санкциях против «Северного потока — 2»

В конгресс США внесли законопроект о санкциях против строительства «Северного потока — 2».

Проект предполагает введение санкций против газопровода, «который будет поставлять природный газ из России в Германию наряду с другими российскими экспортными трубопроводами».



По мнению автора, проект обезопасит членов НАТО, так как поставлять им будут «стабильные и надежные американские энергоресурсы», передают «Ведомости» со ссылкой на текст заявления автора закона.

Напомним, пять стран присоединились к санкциям Совета ЕС против Крыма и Севастополя: Черногория, Албания, Норвегия, а также Украина и Грузия.