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Снижение акцизов на топливо не помешает ремонту татарстанских дорог

17:22, 30.07.2018
Снижение акцизов на топливо не помешает ремонту татарстанских дорог
Фото: pixabay.com

О заслуге татарстанских депутатов в Госдуме в перераспределении доходов от акцизов на топливо сообщил сегодня журналистам на брифинге Ильдар Гильмутдинов. Он сказал, что почти 30-процентное снижение размера госпошлины при поставках топлива за рубеж не повлияет на исполнение планов по ремонту и реконструкции региональных дорог.

— На эти цели шли средства от акцизов на топливо, но акцизы были существенно снижены, чтобы насытить топливом внутренний рынок, — подчеркнул Гильмутдинов. — Регионы из-за этого теряли деньги, а мы приняли закон, перераспределивший средства. Если раньше 42 процента средств от акцизов поступали в региональный бюджет, а остальные — в федеральный, то сейчас 84 процента собранных средств будут уходить в регионы, чтобы программы по ремонту и реконструкции дорог не были сорваны.

ЭкономикаБюджет Татарстан
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