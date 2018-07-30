В Пермском крае обрушилось здание бывшего завода

Фото: «Реальное время» / Олег Тихонов

В городе Кунгур в Пермском крае обрушилось здание цеха бывшего ремонтно-механического завода. Инцидент произошел в понедельник днем, 30 июля.

По предварительным данным, под завалами может находиться 29-летний молодой человек. Мужчину придавило железобетонными конструкциями. В настоящее время на месте работают спасатели со специализированной техникой, полицейские и медики, сообщили в региональном СУ СКР.

Кроме того, по результатам проверки следователями будет принято процессуальное решение по данному факту. Силовикам предстоит узнать причину обрушения, а также почему на заброшенном заводе находился местный житель.

Напомним, ранее появилось видео разбора завалов на взорванной крыше дома в Заинске.

