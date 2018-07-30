Татарстан и Башкирия вошли в десятку регионов с самой высокой кредитной активностью

Татарстан и Башкирия вошли в топ-10 регионов с наиболее высокой кредитной активностью по итогам II квартала 2018 года. На первом месте оказались Москва и Московская область, где заемщики взяли почти 1 млн кредитов.

По данным исследования Объединенного кредитного бюро (ОКБ), их объем в сумме составил 369,5 млрд рублей. На втором месте оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область (более 400 тысяч кредитов на 124,54 млрд рублей), передает портал banki.ru. Замыкает тройку лидеров Свердловская область (295 тысяч кредитов на 63,26 млрд рублей).

В десятку вошли также Краснодарский край, Татарстан, Башкирия, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская, Ростовская и Новосибирская области.

При этом Татарстан стал лидером по темпам роста «среднего чека», который поднялся на 57%.

Ранее «Реальное время» анализировало ситуацию на рынке кредитования бизнеса в Татарстане и Башкирии.