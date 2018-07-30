В Казани прошел большой тест-драйв автомобилей Jaguar Land Rover

В эти выходные на «Свияжских холмах» компания «ТрансТехСервис» провела уникальное событие LAND ROVER EXPERIENCE TOUR, в рамках которого казанские автолюбители смогли лично познакомиться с новейшими моделями легендарного британского бренда.

Тест-драйвы проходили под руководством ведущих инструкторов московского центра Jaguar Land Rover Experience. Они помогали водителям на собственном опыте испытать всю широту возможностей этих автомобилей. Все заезды проводились на специальных внедорожных тренажерах — «Терраподах», имитирующих сложнейшее бездорожье, а также на асфальтовых участках, позволяющих продемонстрировать великолепные динамические характеристики автомобилей Jaguar Land Rover.

За два дня LAND ROVER EXPERIENCE TOUR собрал почти 1 000 гостей, было проведено около 400 заездов. Звездами события стали ярко-оранжевый кабриолет Range Rover Evoque и спортивный Jaguar F-Type.



Отметим, что LAND ROVER EXPERIENCE TOUR был интересен даже самым юным гостям мероприятия. Специально для маленьких участников был организован тест-драйв фирменных электрокаров, а для детей постарше провели курс Jaguar Land Rover First, главной темой которого стало безопасное поведение на дорогах.

Партнерский материал

