Соперник «Уфы» словенский «Домжале» лидирует в своем чемпионате

Словенский «Домжале», соперник ФК «Уфа» по второму квалификационному раунду Лиги Европы, одержал вторую победу в национальном чемпионате.

Словенский клуб принимал на своем поле «Рудар» и выиграл со счетом 3:1. Дублем отметился Ибричич. «Рудар» сумел уйти от разгромного поражения только в концовке матча, забив единственный гол на 87-й минуте.

«Домжале» имеет шесть очков после старта чемпионата, занимая первую строчку. На втором месте «Алюминий», имеющий на один забитый мяч меньше.

Напомним, в первом матче Лиги Европы в Уфе «Домжале» разделил очки с хозяевами поля — 0:0. Ответная игра — 2 августа.

