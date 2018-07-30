В РФ не будут запрещать должникам сдавать на водительские права

Министерство юстиции России отказалось от идеи введения запрета на сдачу экзаменов для получения водительских прав.

Как сообщает ТАСС, в ведомстве подтвердили, что ранее разрабатывались проект изменений в закон о государственных и муниципальных услугах и проект постановления правительства о перечне госуслуг, в предоставлении которых отказывается лицам, имеющим задолженность по исполнительным документам о взыскании средств в бюджет, о возмещении ущерба от преступления или по алиментам. Однако на данный момент «по проектам были высказаны замечания концептуального характера, исключающие возможность дальнейшей работы» по ним.

Ранее глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов заявил, что в настоящее время идет разработка законопроекта, запрещающего допускать должников по алиментам к сдаче экзамена на водительские права.