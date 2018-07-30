Во II квартале россияне оформили «займов до зарплаты» на 26,3 млрд рублей

По итогам II квартала 2018 года россияне оформили «займов до зарплаты» на 26,3 млрд рублей. Это на 23,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Реальному времени» сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

Наибольший объем микрозаймов был выдан в Москве — 1,7 млрд рублей. Среди регионов ПФО в топ-10 попали Башкортостан (5-е место; 819,8 млн), Татарстан (8-е место; 669,4 млн рублей) и Нижегородская область (10-е место; 623,9 млн рублей).

Ранее сообщалось, что количество организаций, занимающихся нелегальным кредитованием, увеличилось в два раза по итогам I полугодия 2018 года.