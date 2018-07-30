«Занять до зарплаты». Долги россиян перед МФО растут в три раза быстрее, чем перед банками

За II квартал 2018 года микрофинансисты выдали населению займов «до зарплаты» на 26 млрд рублей. Часть из них — проблемные кредиты в будущем.

Во II квартале 2018 года сумма выданных населению займов «до зарплаты» выросла почти на четверть, а в ряде регионов прирост достигал 80—85%. При этом долги россиян перед микрофинансовыми организациями (МФО), по подсчетам «Реального времени», растут примерно в три раза быстрее, чем перед банками. Причина — люди ищут где попроще, а банки не хотят брать на себя лишние риски, объясняют эксперты.

Держи портфель шире

В апреле — июне 2018 года россияне оформили «займов до зарплаты» на 26,3 млрд рублей — на 23,8% больше, чем во II квартале прошлого года (21,2 млрд). Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй, проанализировав данные от 3 тыс. микрофинансовых институтов.

Как и в прошлом году, наибольший объем микрозаймов был выдан в Москве (1,7 млрд рублей), Московской области (1,1 млрд) и Краснодарском крае (888,2 млн рублей). В целом в топ-10 по сумме займов вошли те же регионы, что годом ранее, но некоторые из них поменялись местами. Так, Ростовская область опустилась с 4-го места на 6-е, Башкортостан поднялся с 7-го на 5-е, а Татарстан — с 10-го на 8-е. Меньше всего граждане заняли у МФО в Омской области (268,9 млн рублей), Удмуртии (272,9 млн) и Ярославской области (273 млн).

Наибольший прирост кредитования «до зарплаты» зафиксирован во Владимирской и Смоленской областях — на 85,4% и 79,9% год к году. Существенный рост был также в Мурманской области (67,5%), Белгородской области (63,7%) и некоторых других регионах.

Топ-10 регионов РФ по объему микрозаймов

Место Регион Объем, млн рублей Рост ко II кв. 2017 г. 1. Москва 1735 10,30% 2. Московская область 1134 1,40% 3. Краснодарский край 888,2 25,00% 4. Свердловская область 825,9 29,30% 5. Башкортостан 819,8 31,00% 6. Ростовская область 773,2 9,40% 7. Санкт-Петербург 767,6 21,50% 8. Татарстан 669,4 20,50% 9. Челябинская область 651 16,80% 10. Нижегородская область 623,9 11,10%

НБКИ приводит слова своего генерального директора Александра Викулина, который отмечает, что суммы выданных микрозаймов продолжают стабильно расти, но медленнее, чем в банковском необеспеченном кредитовании. Так ли это — не ясно. Между тем долги россиян перед МФО растут в три раза быстрее, чем перед банками, выяснило «Реальное время».

Данных о совокупном портфеле займов МФО населению на II квартал НБКИ пока не публиковало, но 1 апреля он составлял 181,2 млрд рублей (из которых 87,4 млрд — займы «до зарплаты»). Общий объем банковских кредитов физическим лицам на ту же дату превышал 12,17 трлн рублей. За январь — март портфель займов МФО населению увеличился на 10%, за октябрь — декабрь 2017 года — на 12,6%. Портфель банковских кредитов населению за те же периоды вырос меньше: на 3,3% и на 4,4% соответственно.

Фактор риска

Примерно такой же разрыв был и до этого. Например, за II квартал прошлого года совокупный объем кредитов физическим лицам по сектору МФО вырос на 9,9%, а по банкам — на 2,9%. Исключением оказался III квартал 2017-го, когда портфель банков вырос больше, чем портфель микрофинансовых институтов: 4,3% против 2,7%.

Тогда НБКИ отмечало, что для микрофинансистов это самая низкая динамика с 2015 года. Причиной замедления роста, по словам Викулина, был спад в сегменте займов «до зарплаты» — самых коротких и самых дорогих для заемщиков. «Многие заемщики МФО после перерыва в несколько лет вернулись в банки, которые в 2017 году снова активизировались на рынке розничного кредитования», — рассуждал глава НБКИ.

Тем временем банковское потребительское кредитование тоже не стоит на месте. Кредитный портфель сектора сильно пострадал во время кризиса, однако с апреля 2017 года он непрерывно растет. За прошедший год, с 1 июля 2017-го по 1 июля 2018-го, объем средств, выданных банками физическим лицам, увеличился на 18,9% — до 13,3 трлн рублей.

Главное, что позволяет МФО опережать банки, — это более высокий аппетит к риску, говорит управляющий директор «Национального рейтингового агентства» Павел Самиев. Потенциальная клиентская база у микрофинансовых организаций больше, чем у банков, так как банки гораздо чаще отказывают клиентам в кредите. «Сейчас есть МФО, связанные с банками, и многие из них растут быстрее, чем их головные компании. Банки зачастую сами перенаправляют туда клиентов», — отмечает он. Еще одна причина в том, что в абсолютном выражении кредитный портфель микрофинансовых компаний на порядок меньше банковского портфеля, при таких маленьких объемах процентное изменение обычно бывает большим.

Эксперт комитета Госдумы по финансовым рынкам Ян Арт называет еще две причины. Во-первых, МФО в последнее время снижают ставки и кредит становится дешевле, хотя все равно «остается чудовищным». Во-вторых, банки неохотно выдают беззалоговые кредиты, тем самым отталкивая часть людей в микрофинансовые организации. Таким образом, говорит Арт, происходит определенная маргинализация: «Я думаю, что это так себе процесс. Скорее всего, значительная доля этих кредитов — это будущие проблемные кредиты. Но наши люди с маниакальным упорством продолжают потреблять кредитные продукты без особого разбора, без оглядки на цену — лишь бы условия были попроще».