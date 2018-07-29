Новости происшествий

23:28 МСК
Новости раздела
Происшествия

В Сети опубликовали видео спасения двухлетней девочки в Казани

22:08, 29.07.2018

В Сети опубликовали видео, на котором житель Казани спас двухлетнюю девочку, забравшись на балкон квартиры.

Ребенок остался в квартире наедине с бабушкой. Когда женщина вышла на несколько минут из квартиры, чтобы вынести мусор, дверь захлопнулась. Девочка испугалась и вышла на балкон, где были открыты окна, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что прохожий полез на второй этаж, при этом края балкона и решетки обваливались.

Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты