В Сети опубликовали видео спасения двухлетней девочки в Казани
В Сети опубликовали видео, на котором житель Казани спас двухлетнюю девочку, забравшись на балкон квартиры.
Ребенок остался в квартире наедине с бабушкой. Когда женщина вышла на несколько минут из квартиры, чтобы вынести мусор, дверь захлопнулась. Девочка испугалась и вышла на балкон, где были открыты окна, сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что прохожий полез на второй этаж, при этом края балкона и решетки обваливались.Происшествия Татарстан
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