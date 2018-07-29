В Сети опубликовали видео спасения двухлетней девочки в Казани

В Сети опубликовали видео, на котором житель Казани спас двухлетнюю девочку, забравшись на балкон квартиры.



Ребенок остался в квартире наедине с бабушкой. Когда женщина вышла на несколько минут из квартиры, чтобы вынести мусор, дверь захлопнулась. Девочка испугалась и вышла на балкон, где были открыты окна, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что прохожий полез на второй этаж, при этом края балкона и решетки обваливались.