Прокуратура: дело о хищении 0,6 млн рублей у нижегородского аэропорта возбуждено законно

Приволжская транспортная прокуратура признала законным уголовное дело о попытке хищения 0,6 млн рублей у АО «Международный аэропорт Нижний Новгород». По данным надзорного ведомства, эти деньги руководитель компании пытался украсть, не выполнив контракт на вывоз мусора.

«В ходе доследственной проверки «горе»-коммерсант признал свою вину в инкриминируемом ему преступном деянии», — говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве уточняют, что следственный отдел Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте возбудил уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения).