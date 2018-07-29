Необычную пробку зафиксировали на въезде в Казань
В Казани зафиксировали необычно плотный трафик по Горьковскому шоссе в центр.
Как сообщили «Реальному времени» в Яндексе, вечерний трафик по магистрали составил 4 балла, что на 2 балла выше обычного.
Дорожные затруднения зафиксировали по улице Залесной от Магистрали М7 до Осиновской улицы. Пробка продержалась 2 часа 50 минут.
Крупнейшую пробку зафиксировали по Приволжской улице от Поселкового переулка до улицы Станюковича. Пробка продержалась 5 часов 10 минут.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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