Новости общества

20:14 МСК
Новости раздела
Общество

Необычную пробку зафиксировали на въезде в Казань

20:02, 29.07.2018
Необычную пробку зафиксировали на въезде в Казань
Фото: скриншот

В Казани зафиксировали необычно плотный трафик по Горьковскому шоссе в центр.

Как сообщили «Реальному времени» в Яндексе, вечерний трафик по магистрали составил 4 балла, что на 2 балла выше обычного.

Дорожные затруднения зафиксировали по улице Залесной от Магистрали М7 до Осиновской улицы. Пробка продержалась 2 часа 50 минут.

Крупнейшую пробку зафиксировали по Приволжской улице от Поселкового переулка до улицы Станюковича. Пробка продержалась 5 часов 10 минут.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты