Необычную пробку зафиксировали на въезде в Казань

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В Казани зафиксировали необычно плотный трафик по Горьковскому шоссе в центр.



Как сообщили «Реальному времени» в Яндексе, вечерний трафик по магистрали составил 4 балла, что на 2 балла выше обычного.

Дорожные затруднения зафиксировали по улице Залесной от Магистрали М7 до Осиновской улицы. Пробка продержалась 2 часа 50 минут.

Крупнейшую пробку зафиксировали по Приволжской улице от Поселкового переулка до улицы Станюковича. Пробка продержалась 5 часов 10 минут.