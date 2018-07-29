Эрдоган призвал лидеров БРИКС принять в блок Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи на саммите БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР) призвал лидеров блока позволить Турции присоединиться к БРИКС.



«Если вы примете нас на эту платформу, то она превратится в БРИКСТ (BRICST)», — приводит Hurriyet слова Эрдогана.

По его словам, вступление Анкары в блок расширило бы возможности Турции в том, что касается развития экономики, инвестиций.

«Мы вместе с пятью этими странами входим в G20. Я надеюсь, что они примут нужные меры, чтобы мы смогли занять место в БРИКС».



Отмечается, что за расширение блока выступает Китай.



Напомним, Эрдоган должен был встретиться на саммите БРИКС в ЮАР с президентом России Владимиром Путиным.