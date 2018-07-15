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Путин встретится с Эрдоганом на саммите БРИКС в ЮАР

02:31, 15.07.2018
Путин встретится с Эрдоганом на саммите БРИКС в ЮАР
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров договорились встретиться 25—27 июля на саммите БРИКС в ЮАР.

«Лидеры договорились провести личную встречу в конце месяца в Йоханнесбурге в рамках саммита БРИКС», — передает ТАСС со ссылкой на источник в администрации турецкого президента.

Отмечается, что Эрдоган и Путин «выразили удовлетворение ходом реализации различных двусторонних проектов, в том числе «Турецкого потока» и АЭС «Аккую». Также стороны обсудили события в Сирии.

Ранее Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост главы государства.

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