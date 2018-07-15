Путин встретится с Эрдоганом на саммите БРИКС в ЮАР

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров договорились встретиться 25—27 июля на саммите БРИКС в ЮАР.

«Лидеры договорились провести личную встречу в конце месяца в Йоханнесбурге в рамках саммита БРИКС», — передает ТАСС со ссылкой на источник в администрации турецкого президента.



Отмечается, что Эрдоган и Путин «выразили удовлетворение ходом реализации различных двусторонних проектов, в том числе «Турецкого потока» и АЭС «Аккую». Также стороны обсудили события в Сирии.

Ранее Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост главы государства.