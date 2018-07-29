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Эрдоган отказался поддержать санкции США против Ирана

17:30, 29.07.2018
Эрдоган отказался поддержать санкции США против Ирана
Фото: kremlin.ru

Турция не собирается поддерживать санкции США и отказываться от импорта иранского газа из-за намерения Вашингтона ввести новые ограничительные меры против Тегерана. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Я говорил Обаме, и повторил Трампу, что Турция закупает у Ирана газ. Если остановить эти поставки, кто предоставит „голубое топливо“ Турции?» — цитирует Anadolu Эрдогана.

По словам турецкого лидера, Вашингтон может потерять надежного союзника в лице Турции.

Напомним, президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. После этого США восстановили в отношении Ирана все санкции.

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