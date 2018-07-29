Патриарх Кирилл освободил Пархаева от всех должностей в РПЦ

Патриарх Кирилл освободил гендиректора художественно-производственного предприятия «Софрино» Евгения Пархаева от должностей, занимаемых в организациях Русской православной церкви. Об этом сообщает официальный сайт Московского патриархата.



«Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 28 июля 2018 года генеральный директор ООО «Художественно-производственное предприятие «Софрино» Русской православной церкви Евгений Алексеевич Пархаев освобожден от должностей, занимаемых в организациях Русской православной церкви», — говорится в сообщении.



Причина увольнения не раскрывается.

Кроме того, Пархаев управлял гостиницей «Даниловская», принадлежащей Московскому патриархату, курировал патриаршие резиденции в Переделкино, Чистом переулке и Свято-Даниловом монастыре, пишет «Интерфакс».

Предприятие «Софрино», которым Пархаев руководил с 1987 года, выпускает облачение для духовенства, иконы и церковную утварь.

