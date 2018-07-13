В доме отравленного «Новичком» британца нашли бутылку из-под яда

В доме британца Чарльза Роули, отравившегося нервно-паралитическим веществом «Новичок», обнаружили небольшую бутылку, в которой хранился яд.

Роули живет в городе Эймсбери, который расположен рядом с Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ, британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, передает «Медуза» со ссылкой на антитеррористическое управление британской полиции.



Напомним, два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в британском Эймсбери неподалеку от места, где были отравлены Скрипали. Полиция заявила об отравлении «Новичком». Позднее гражданка Великобритании Дон Стерджес после отравления нервно-паралитическим веществом скончалась. Великобритания на официальном уровне обвинила Россию в причастности к ее гибели. Британец Чарли Роули пришел в сознание.



