За прошедшие сутки в Татарстане утонули 5 человек

За прошедшие сутки в Татарстане на водоемах погибли пять человек — все в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС РФ по РТ, министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Рафис Хабибуллин.

«В целом ситуация на воде остается напряженной, учитывая вновь установившуюся жаркую погоду. При этом необходимо отметить, что за прошедшую неделю на водоемах республики погибли восемь человек, за предыдущую неделю девять человек», — цитирует пресс-служба президента Хабибулина.

Отмечается, что с начала 2018 года на водоемах погибли 63 человека, тогда как за аналогичный период прошлого года — 36 погибших.

