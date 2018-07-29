МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном ветре 30 июля

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о сильном ветре с 18 часов 29 июля до 18 часов 30 июля.

«По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и днем 30 июля 2018 г. местами на территории Республики Татарстан ожидается сильный северо-восточный ветер до 15 м/с», — сообщили в МЧС.



Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди с грозами. Максимальная температура днем в Татарстане составит от +20°С до +25°С.