МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном ветре 30 июля
ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о сильном ветре с 18 часов 29 июля до 18 часов 30 июля.
«По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и днем 30 июля 2018 г. местами на территории Республики Татарстан ожидается сильный северо-восточный ветер до 15 м/с», — сообщили в МЧС.
Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди с грозами. Максимальная температура днем в Татарстане составит от +20°С до +25°С.Общество Татарстан
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