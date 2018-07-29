Сегодня в Татарстане дожди и до +25

В воскресенье, 29 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди.



Ветер северо-восточный умеренный, при грозах кратковременные усиления до 17—22 м/с.

Максимальная температура днем по Татарстану составит от +20°С до +25°С, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +21°С до +23°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +20°С до +23°С.

Ранее синоптики Татарстана предупредили о грозах и сильном ветре 29 июля.