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Гамова раскритиковала Минспорт за вручение званий футболистам сборной России

10:58, 29.07.2018
Гамова раскритиковала Минспорт за вручение званий футболистам сборной России
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала Министерство спорта России за присвоение футболистам сборной страны званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС).

«Какое-то странно разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменов. Кому-то, чтобы получить звание ЗМС, нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала!» — написала она на своей странице в Instagram.

Она выразила сожаление в связи с тем, что звание заслуженного мастера спорта обесценивают.

«Это не претензии к ребятам, это большой вопрос к руководителям российского спорта», — отметила Гамова.

По ее словам, такое решение Минспорта вызывает у нее не зависть, а лишь недоумение.

Напомним, что накануне игроки сборной России по футболу получили звание заслуженных мастеров спорта.

СпортФутбол
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