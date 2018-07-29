Гамова раскритиковала Минспорт за вручение званий футболистам сборной России

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала Министерство спорта России за присвоение футболистам сборной страны званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС).

«Какое-то странно разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменов. Кому-то, чтобы получить звание ЗМС, нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала!» — написала она на своей странице в Instagram.

Она выразила сожаление в связи с тем, что звание заслуженного мастера спорта обесценивают.

«Это не претензии к ребятам, это большой вопрос к руководителям российского спорта», — отметила Гамова.



По ее словам, такое решение Минспорта вызывает у нее не зависть, а лишь недоумение.

Напомним, что накануне игроки сборной России по футболу получили звание заслуженных мастеров спорта.