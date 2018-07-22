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Число пострадавших при землетрясении в Иране увеличилось больше чем в два раза

22:28, 22.07.2018
Число пострадавших при землетрясении в Иране увеличилось больше чем в два раза
Фото: pixabay.com

Число пострадавших при землетрясения магнитудой 5,9 на западе Ирана в провинции Керманшах увеличилось до 287 человек. Об этом заявил губернатор региона Хушанд Базванд.

«После недавнего землетрясения 287 человек получили ранения. От землетрясения пострадало 43 деревни, 101 здание было полностью разрушено», — сказал он.

Чиновник отметил, что частично было разрушено более 800 зданий в деревнях и городах провинции. В них ведутся ремонтные работы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Tasnim.

Ранее сообщалось о 128 пострадавших.

Происшествия
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