Президент Турции пообещал подать в суд в случае отказа США поставлять F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что подаст на США в международный арбитраж в случае, если Вашингтон откажется от поставок истребителей F-35.

«Теперь они начали нам еще и угрожать. Если вы нам их не поставите, то мы обратимся в Международный арбитражный суд» — приводит слова Эрдогана Haberturk.



Турецкий лидер также отметил, что в случае отказа Турция может рассмотреть альтернативные варианты. Сейчас подобные истребители производят Япония (Х-2), Китай (J-20 и J-31) и Россия (Су-57).



Ранее стало известно, что Kонгресс США заморозил поставки Турции F-35 из-за покупки страной российских C-400.