Великобритания засекретила документы о свадьбе принцессы Дианы

Правительство Великобритании продлило степень секретности более 6 тыс. документов. государственной тайной останется информация, связанная со свадьбой принца Чарльза и принцессы Дианы в 1981 году.



По решению Уайтхолла, засекреченными останутся документы о взрыве самолета над Локерби в 1988 году и о возможной причастности спецслужбы MI6 к убийству адвоката Пэта Финукейна в Белфасте в 1989 году, передают «Известия».

Отмечается, что 20-летний срок секретности документов истек, но, по решению британского кабинета министров, они по-прежнему останутся в национальном архиве «из соображений национальной безопасности».

Напомним, в мае состоялась свадьба британского принца Гарри и бывшей актрисы, американки Меган Маркл.