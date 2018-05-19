Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

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Свадьба британского принца Гарри и бывшей актрисы, американки Меган Маркл, состоялась в Виндзорском замке сегодня, 19 мая.

В день бракосочетания своего внука с Меган Маркл королева Великобритании пожаловала принцу Гарри титул. Он стал герцогом Сассекским.



Принц Гарри является младшим сыном принца Уэльского Чарльза и внуком королевы Великобритании Елизаветы II. В очереди престолонаследия он занимает шестую строчку – после отца, старшего брата принца Уильяма и его троих детей.

Ранее сообщалось, что свадьба наследника британского трона принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл принесет экономике Соединенного Королевства не менее $680 млн в связи с большим числом туристов, которые захотят лично увидеть церемонию бракосочетания.