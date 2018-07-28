Казанцы смогли наблюдать полное лунное затмение — фото

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В ночь с 27 на 28 июля на всей территории России, в том числе и в Казани, можно было наблюдать самое продолжительное полное затмение Луны в XXI веке и Великое противостояние Марса с Солнцем.