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Казанцы смогли наблюдать полное лунное затмение — фото

02:32, 28.07.2018
Казанцы смогли наблюдать полное лунное затмение — фото
Фото: скриншот

В ночь с 27 на 28 июля на всей территории России, в том числе и в Казани, можно было наблюдать самое продолжительное полное затмение Луны в XXI веке и Великое противостояние Марса с Солнцем.

Общество Татарстан
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