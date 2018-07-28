Муфтий РТ объяснил изменение времени намаза в республике географическим положением

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин рассказал, что в республике с 5 мая по август изменилось время намаза из-за географических особенностей региона.

«В силу географических особенностей региона белое зарево заката соединяется с белизной утренней зари — то есть на протяжении всей ночи белизна на горизонте не исчезает, и невозможно с помощью астрономических расчетов точно определить начало времени ночного намаза» — сообщил в интервью ИА «Татар-информ» Самигуллин.

Он отметил, что в книге Марджани „Назурат аль-хакк фи фардыйа аль-иша ва ин лям йагыб аш-шафак", сказано, что читать пятую молитву нужно ориентируясь на ближайшую местность. «Для нас это Астраханская область» — уточнил он.