Безбородов и уфимец Данченко приняли правильное решение в матче за Суперкубок

Главный арбитр матча за Суперкубок России между ЦСКА и «Локомотивом» Владислав Безбородов прокомментировал работу своей бригады.

– В таких матчах нельзя терять нить игры, нужно быть точным. В моменте с забитым голом у зрителей могли возникнуть сомнения по поводу положения вне игры, но мы видели повтор, гол был засчитан правильно. Наша бригада сработала безошибочно. Даже в эпизоде с голом, таком неоднозначном, при давлении приняли правильное решение. Решающие матчи всегда очень сложные. И весь чемпионат состоит из таких игр. Даже если брать клубы из низов – каждый достоин хорошего судейства. Каждый арбитр должен выходить и проводить матч на высоте, – отметил арбитр для «Матч ТВ».

В эпизоде с голом Безбородов совещался со своим помощником — уфимским арбитром Валерием Данченко, судейской ошибки не было.

