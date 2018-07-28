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У россиян не будут требовать справку о составе семьи для получения субсидий на оплату услуг ЖКХ

08:58, 28.07.2018
У россиян не будут требовать справку о составе семьи для получения субсидий на оплату услуг ЖКХ
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому из правил предоставления субсидий при оплате жилого помещения и коммунальных услуг исключается норма о требовании у граждан справки о составе семьи.

«Предусматривается, что граждане при подаче заявления о предоставлении субсидии будут самостоятельно декларировать состав своей семьи», — говорится в пояснительной записке к документу.

При этом уполномоченные органы могут выборочно проверять достоверность предоставленных гражданами сведений, а также направлять запросы в организации, которые управляют многоквартирным домом.

В случае недостоверности предоставленной информации ее передадут в правоохранительные органы и органы соцзащиты населения, чтобы привлечь нарушителя к ответственности.

Напомним, что с 1 июня россияне начали получать новые квитанции за ЖКУ, содержащие больше информации.

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