У россиян не будут требовать справку о составе семьи для получения субсидий на оплату услуг ЖКХ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому из правил предоставления субсидий при оплате жилого помещения и коммунальных услуг исключается норма о требовании у граждан справки о составе семьи.



«Предусматривается, что граждане при подаче заявления о предоставлении субсидии будут самостоятельно декларировать состав своей семьи», — говорится в пояснительной записке к документу.



При этом уполномоченные органы могут выборочно проверять достоверность предоставленных гражданами сведений, а также направлять запросы в организации, которые управляют многоквартирным домом.

В случае недостоверности предоставленной информации ее передадут в правоохранительные органы и органы соцзащиты населения, чтобы привлечь нарушителя к ответственности.



Напомним, что с 1 июня россияне начали получать новые квитанции за ЖКУ, содержащие больше информации.