С 1 июня россияне будут получать новые квитанции за ЖКУ
Россияне с 1 июня будут получать новые квитанции за ЖКУ. Они будут содержать больше информации: размер повышения платы, размер долга и штрафа, а также сведения о штрафах управляющей компании или ТСЖ. Квитанции прошлого образца от 2014 года при этом утратят силу.
Кроме того, на бумаге укажут идентификатор платежного документа и единого лицевого счета. Эти данные необходимы для проверки достоверности квитанции и оплаты коммунальных услуг онлайн в системе ГИС ЖКХ, сообщает «Российская газета».
Ранее Совет Федерации отклонил законопроект о запрете размещения рекламы на квитанциях ЖКХ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании по рассмотрению законопроекта возмутилась, что сенатором приходится законодательно регулировать «такую чушь».ОбществоИнфраструктура
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