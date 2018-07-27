Жириновский предложил арестовать Шевченко: «Такого радикала в мире нет»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил немедленно арестовать журналиста Максима Шевченко.

«Геннадий Андреевич (Зюганов) обижается, что не может зарегистрироваться во Владимирской области Максим Шевченко. Я бы сам его не пустил вообще. Такого радикала в мире нет. То, что он говорит, это страшно. Нужно арестовывать немедленно», — приводит его слова News.ru.

Ранее КПРФ выдвинула журналиста Максима Шевченко кандидатом в губернаторы Владимирской области.