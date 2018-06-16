Журналист Максим Шевченко выдвинут кандидатом в губернаторы Владимирской области от КПРФ
КПРФ выдвинула журналиста Максима Шевченко кандидатом в губернаторы Владимирской области.
«Только что прошла партийная конференция, региональное отделение КПРФ мне оказало честь, и мои товарищи выбрали меня в качестве кандидата», — рассказал журналист «Коммерсанту».
По словам Шевченко, он хорошо знает этот регион, часто бывал там с родителями и считает его «сердцем» и «душой» России. С руководством владимирского обкома КПРФ журналист познакомился зимой, когда был доверенным лицом Павла Грудинина.
Кроме того, Шевченко возглавит партийный список Компартии на выборах в заксобрание.
Выборы губернатора Владимирской области пройдут 9 сентября. Действующий губернатор Светлана Орлова примет участие в них от «Единой России».
Ранее Максим Шевченко вышел из Совета по правам человека после отказа провести заседание по итогам протестных акций 5 мая.ОбществоВласть
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