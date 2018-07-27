«Роскосмос» проверяет НПО имени Лавочкина
Комиссия «Роскосмоса» проверяет НПО имени Лавочкина после ареста гендиректора предприятия Сергея Лемешевского.
«Работает комиссия «Роскосмоса»… проводит проверку в связи со сложившейся ситуацией», — цитирует представителя госкомпании «РИА Новости».
Накануне Бабушкинский суд Москвы арестовал до 19 сентября гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского, которого обвиняют в мошенничестве. Дело против него и руководителя Дирекции правового обеспечения предприятия Екатерины Аверьяновой возбуждено по факту хищения в особо крупном размере денежных средств предприятия путем оплаты фиктивно юридических услуг, оказанных адвокатской конторой «Третьяков и партнеры», на сумму 330 млн рублей.Промышленность
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