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Промышленность

«Роскосмос» проверяет НПО имени Лавочкина

22:56, 27.07.2018
«Роскосмос» проверяет НПО имени Лавочкина
Фото: скриншот youtube.com

Комиссия «Роскосмоса» проверяет НПО имени Лавочкина после ареста гендиректора предприятия Сергея Лемешевского.

«Работает комиссия «Роскосмоса»… проводит проверку в связи со сложившейся ситуацией», — цитирует представителя госкомпании «РИА Новости».

Накануне Бабушкинский суд Москвы арестовал до 19 сентября гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского, которого обвиняют в мошенничестве. Дело против него и руководителя Дирекции правового обеспечения предприятия Екатерины Аверьяновой возбуждено по факту хищения в особо крупном размере денежных средств предприятия путем оплаты фиктивно юридических услуг, оказанных адвокатской конторой «Третьяков и партнеры», на сумму 330 млн рублей.

Промышленность
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