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Начались поставки российской говядины в Турцию.

22:29, 27.07.2018
Начались поставки российской говядины в Турцию.
Фото: pixabay.com

Россия начала поставки говядины в Турцию. Об этом заявил вице-премьер Алексей Гордеев.

«Первые партии говядины поставлены на рынок Турции. Есть большие перспективы по поставкам мяса птицы», — сообщил он.

По его словам, Россия в этом году уже экспортировала 300 тыс. тонн мясной продукции.

«Но нужно выходить на поставки 1 млн тонн. Очень надеемся, что откроется китайский рынок, перспективы для этого есть», — цитирует его «Интерфакс».

Ранее в Самарской области уничтожили 750 кг мяса без документов.

ПромышленностьАгропром
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