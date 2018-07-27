Начались поставки российской говядины в Турцию.
Россия начала поставки говядины в Турцию. Об этом заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
«Первые партии говядины поставлены на рынок Турции. Есть большие перспективы по поставкам мяса птицы», — сообщил он.
По его словам, Россия в этом году уже экспортировала 300 тыс. тонн мясной продукции.
«Но нужно выходить на поставки 1 млн тонн. Очень надеемся, что откроется китайский рынок, перспективы для этого есть», — цитирует его «Интерфакс».
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