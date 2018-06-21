В Самарской области уничтожили 750 кг мяса без документов

Крупные партии мяса без документов были обнаружены в Самарской области специалистами регионального Россельхознадзора.

Инспекторы ведомства совместно с полицейскими и сотрудниками ФСБ провели операцию, в ходе которой был задержан мужчина, перевозивший на своем авто говядину весом 540 кг без документов. Как пояснил задержанный, мясо он вез на продажу, но ветеринарных документов, подтверждающих качество и безопасность продукта, у него не было.

В итоге мясо было направлено на утилизацию на ветсанутильзавод. Оно было переработано на мясокостную муку в присутствии владельца, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Еще одна партия мяса баранины 210 кг весом была обнаружена у другого жителя Самарской области в поселке Нур. Он также не смог предоставить нужных документов. Кроме того, на мясе отсутствовало ветеринарное клеймо. Впоследствии баранина была переработана на мясокостную муку на глазах у хозяина.