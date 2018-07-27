IAAF отказала в восстановлении прав ВФЛА

Международная федерация легкоатлетических федераций (IAAF) не восстановила в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Об этом рассказал глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен.

Решение было принято единогласно советом организации, так как ВФЛА не выполнила критерии восстановления, передает RT.

Ранее президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин во время пресс-конференции в Казани, посвященной началу чемпионата России, надеялся, что IAAF на ближайшем заседании вынесет положительное решение по восстановлению федерации.