Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин: Надеемся, что решение IAAF по нашей федерации будет конструктивным

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин во время пресс-конференции в Казани, посвященной началу чемпионата России понадеялся, что IAAF на ближайшем заседании вынесет положительное решение по восстановлению федерации.

— Скоро состоится заседание IAAF, как вы считаете, будут ли какие-то положительные итоги по восстановлению ВФЛА в IAAF?

— Я с осторожностью отношусь к различным прогнозам. У нас ежедневные переписки с Рене Андерсоном и Джонатоном Тейлором, и на последней нашей встрече у нас был достаточно открытый разговор. Ждем июльское заседание с оптимизмом. Мы стараемся не перегреть ситуацию. Но я надеюсь на какие-то прогрессивные вещи. И те условия, которые остались решить: временное отстранение тренеров (а нужно на законодательном уровне), финансовые вопросы, разбирательство по Виктору Чегину, которое сейчас должна представить Русада — все эти оставшиеся моменты мы «доворачиваем». Основной вопрос, конечно, был – это временное отстранение. Для них не понятно, почему они продолжали работать, будучи оттененными. В первую очередь это касалось Чегина и Азарина.

Но мы рассчитываем, что итоги заседание будут достаточно конструктивны.