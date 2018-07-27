В Татарстане установили прожиточный минимум на уровне 8,8 тысячи рублей

Правительство Татарстана утвердило величину прожиточного минимума во втором полугодии 2018 года в республике. Средний уровень составил 8,8 тыс. рублей.

Согласно постановлению, опубликованному на сайте кабмина, величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составит 9,3 тыс. рублей, для пенсионеров — 7,1 тыс. рублей, для детей — 8,9 тыс. рублей.

Напомним, что в России с 1 мая в силу вступил закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда сравнялся с прожиточным минимумом и достиг 11,1 тыс. рублей.

Ранее в Министерстве труда РФ предложили установить с октября единый прожиточный минимум пенсионера по всей стране.