Минтруд предложил установить единый размер прожиточного минимума пенсионера в РФ
Минтруд России предложил установить с октября единый прожиточный минимум пенсионера по всей стране.
«Величина прожиточного минимума пенсионера в целом по России и в субъектах РФ на соответствующий финансовый год устанавливается в размере фактической величины прожиточного минимума для пенсионеров за II квартал предыдущего года», — говорится в сообщении на федеральном портале нормативных правовых актов.
Отмечается, что анализ практики показал, что в ряде регионов величина прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии в субъектах необоснованно занижена или завышена.
«В 14 субъектах РФ установленная на 2017 год величина прожиточного минимума пенсионера меньше фактической среднегодовой величины за 2017 год, в 71 субъекте — больше», — уточняется в документе.
Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу — октябрь 2018 года.
Ранее в Минтруде сообщили, что после повышения пенсионного возраста пенсии в реальном выражении за 5—6 лет вырастут на 8—10%.ОбществоВласть
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