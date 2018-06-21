Минтруд предложил установить единый размер прожиточного минимума пенсионера в РФ

Минтруд России предложил установить с октября единый прожиточный минимум пенсионера по всей стране.



«Величина прожиточного минимума пенсионера в целом по России и в субъектах РФ на соответствующий финансовый год устанавливается в размере фактической величины прожиточного минимума для пенсионеров за II квартал предыдущего года», — говорится в сообщении на федеральном портале нормативных правовых актов.

Отмечается, что анализ практики показал, что в ряде регионов величина прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии в субъектах необоснованно занижена или завышена.

«В 14 субъектах РФ установленная на 2017 год величина прожиточного минимума пенсионера меньше фактической среднегодовой величины за 2017 год, в 71 субъекте — больше», — уточняется в документе.

Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу — октябрь 2018 года.

Ранее в Минтруде сообщили, что после повышения пенсионного возраста пенсии в реальном выражении за 5—6 лет вырастут на 8—10%.