УФАС РТ подало в суд на «Пятерочку» из-за нового магазина в Камско-Устьинском районе

Управление Федеральной антимонопольной службы Татарстана решило подать иск в суд на ООО «Агроторг», которое представлено магазинами «Пятерочка».

По мнению ФАС, в Камско-Устьинском районе Татарстана превышенное присутствия сети, так как два магазина уже реализовали более четверти объема всей продовольственной продукции за предыдущий финансовый год. И, несмотря на это, был открыт третий магазин на целый район республики в селе Теньки.

Служба теперь пытается признать договор аренды на эту площадь недействительным и закрыть магазин. Отметим, что если это произойдет, жителям села придется проезжать около 40 км до ближайшего супермаркета.

Ранее сообщалось, что X5 Retail Group откроет в республике 60 «Пятерочек» в 2018 году.