В Уфе предъявили обвинение предполагаемому заказчику убийства топ-менеджера УМПО
Следствие предъявило обвинение подозреваемому в организации убийства топ-менеджера УМПО Юрия Яшина.
«В отношении заказчика вынесено постановление о привлечении его качестве обвиняемого», — цитирует «Интерфакс» ответ пресс-службы СКР.
Заказчик и четверо исполнителей отправлены под арест на два месяца.
Напомним, что изначально сообщалось о восьми задержанных по делу об убийстве Яшина. Однако сейчас речь идет о пятерых подозреваемых. Суд назначал им меру пресечения накануне.Происшествия Башкортостан
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