В Уфе предъявили обвинение предполагаемому заказчику убийства топ-менеджера УМПО

Следствие предъявило обвинение подозреваемому в организации убийства топ-менеджера УМПО Юрия Яшина.

«В отношении заказчика вынесено постановление о привлечении его качестве обвиняемого», — цитирует «Интерфакс» ответ пресс-службы СКР.

Заказчик и четверо исполнителей отправлены под арест на два месяца.

Напомним, что изначально сообщалось о восьми задержанных по делу об убийстве Яшина. Однако сейчас речь идет о пятерых подозреваемых. Суд назначал им меру пресечения накануне.