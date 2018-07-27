Никитин предложил показывать кино на стадионе «Нижний Новгород»

Сегодня врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин предложил устраивать кинопоказы на построенном к ЧМ-2018 стадионе «Нижний Новгород».

По его мнению, следующий фестиваль «Горький fest» должен затрагивать и эту площадку.

«В следующем году хочу предложить использовать для проведения фестиваля объекты наследия чемпионата мира по футболу, в частности наш прекрасный стадион», — цитирует чиновника пресс-служба областного правительства.

Также глава региона предложил сделать одной из площадок новых фестивалей здание бывшей фабрики «Маяк».

По словам Никитина, в мероприятиях II фестиваля нового российского кино в 2018 году приняли участие более 21 тысячи человек.