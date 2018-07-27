В Fitch подтвердили рейтинги группы ГМС, контролирующего «Казанькомпрессормаш»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах российских производителей насосов и компрессоров HMS Group («Группа ГМС») на уровне «В+».



Краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валютах были подтверждены на уровне «В». Прогноз рейтингов «стабильный», говорится в сообщении агентства.

Fitch также подтвердило высокий необеспеченный рейтинг АО «Гидромашсервис» на уровне «B +» с рейтингом восстановления «RR4».

Ранее входящее в ГМС ОАО «Казанькомпрессормаш» дало согласие на заключение группой компаний договоров поручительства. Так, АО «Гидромашсервис» (ГМС) может стать поручителем трех крупных кредитов дочерних компаний на 6 млрд рублей. Кредитором во всех сделках выступило АО «ЮниКредит Банк».