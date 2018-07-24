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«Казанькомпрессормаш» дал согласие на поручительство ГК кредитов на 6 млрд рублей

16:20, 24.07.2018
«Казанькомпрессормаш» дал согласие на поручительство ГК кредитов на 6 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru

ОАО «Казанькомпрессормаш» дало согласие на заключение группой компаний договоров поручительства. Данные опубликованы на портале раскрытия корпоративной информации.

Так, АО «Гидромашсервис» (ГМС) может стать поручителем трех крупных кредитов дочерних компаний на 6 млрд рублей. Кредитором во всех сделках выступило АО «ЮниКредит Банк».

Заемщики:

При этом отмечается, что размеры сделок составили более 50% от стоимости активов с учетом всех действующих обязательств поручителя.

Ранее «Казанькомпрессормаш» продлил срок кредитной линии на 1 млрд рублей в «Райффайзенбанке» до 2022 года.

БизнесЭкономикаФинансы Татарстан
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