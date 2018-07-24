«Казанькомпрессормаш» дал согласие на поручительство ГК кредитов на 6 млрд рублей

ОАО «Казанькомпрессормаш» дало согласие на заключение группой компаний договоров поручительства. Данные опубликованы на портале раскрытия корпоративной информации.

Так, АО «Гидромашсервис» (ГМС) может стать поручителем трех крупных кредитов дочерних компаний на 6 млрд рублей. Кредитором во всех сделках выступило АО «ЮниКредит Банк».

Заемщики:

АО «Ливнынасос», сумма кредита — 800 млн рублей.

АО «ГМС Ливгидромаш», сумма — 1,2 млрд рублей.

АО «ГМС Нефтемаш», сумма — 4 млрд рублей.

При этом отмечается, что размеры сделок составили более 50% от стоимости активов с учетом всех действующих обязательств поручителя.

Ранее «Казанькомпрессормаш» продлил срок кредитной линии на 1 млрд рублей в «Райффайзенбанке» до 2022 года.