В Москве заочно арестовали обвиняемых в гибели летчика Филипова в Сирии

Басманный суд Москвы заочно арестовал трех обвиняемых в гибели пилота Су-25 Романа Филипова.

«По делу установлена причастность к убийству пилота троих боевиков, которые заочно арестованы», — передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Суд арестовал Сохта Тарека Наураса, Сохта Амбера Иззата и Шрейда Мурада Джумы. Их обвиняют в участии в незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208), надругательстве над телами умерших либо уничтожении, повреждении или осквернении мест захоронения, совершенном группой лиц по политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражде (ч. 2 ст.244 УК), умышленном убийстве (ч. 2 ст. 105) и краже (ст. 158 УК РФ).

Напомним, российский самолет Су-25 атаковали в феврале 2018 года в сирийской провинции Идлиб. Пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами. Ответственность за сбитый самолет на себя взяла запрещенная в России террористическая организация «Джебхат ан-Нусра». Романа Филипова представили к званию героя России посмертно.