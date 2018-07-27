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АС РТ признал законным снятие 7,5 млн рублей со счетов организаций в «Спурте»

14:53, 27.07.2018
АС РТ признал законным снятие 7,5 млн рублей со счетов организаций в «Спурте»
Фото: pixabay.com

Конкурсный управляющий ПАО «АКБ «Спурт» подал два иска о признании недействительными сделки на общую сумму 7,5 млн рублей.

  1. Возврат вклада в 5 млн руб. 27 марта 2017 года на счет АО Страховой компании «Чулпан».
  2. Снятия 2,5 млн руб. 27 марта и 12 апреля 2017 года ООО «Научно-производственное предприятие «ЦИКЛ — ИНФОРМ».

В удовлетворении обоих исков Арбитражный суд РТ отказал. Данные опубликованы на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Ранее стало известно, что АКБ «Спурт» потребовал включить в реестр кредиторов АО «КЗСК-Силикон». Долг компании составил 4% от общего объема требований кредитной организации. Претензии будут рассмотрены 9 августа.

ЭкономикаБанки Татарстан
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