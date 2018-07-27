В Казани до 31 августа закроют улицу Малая Красная

В Казани с завтрашнего дня, 28 июля, до конца августа будет поэтапно закрываться дорога на улице Малая Красная. Отмечается, что на этом участке будет проводиться ремонт тепловода.

С 28 июля по 6 августа движение будет закрыто на участке от Адамюка до Бассейной;

с 8 августа до 12 августа — по Малой Красной в районе пересечения с Бассейной;

с 13 августа до 31 августа — на участке от Бассейной до Большой Красной.

Напомним, движение будет также ограничено 4 и 5 августа в связи с проведением международных соревнований по триатлону IRONSTAR любительского уровня.