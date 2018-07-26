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В Казани 5 августа будет ограничено движение на нескольких улицах Казани

16:27, 26.07.2018
В Казани 5 августа будет ограничено движение на нескольких улицах Казани
Фото: realnoevremya.ru

В связи с проведением международных соревнований по триатлону IRONSTAR любительского уровня 5 августа введут ограничение движения автомобилей с 8.30 до 17.30.

Движения не будет на улицах:

  • Батурина, Кремлевская набережная (от Саид-Галеева до Дзержинского полное ограничение движения с возможностью сквозного проезда с Миславского);
  • Дзержинского (от Миславского до Чернышевского полное ограничение движения);
  • Чернышевского (по левой и правой стороне от парка «Черное Озеро»),
  • Кремлевская (от Казанского кремля до Кави Наджми полное ограничение движения с возможностью сквозных проездов с Чернышевского, Мусы Джалиля);
  • Кави Наджми (от Кремлевской до Профсоюзной полное ограничение движения);
  • Профсоюзная (от Кави Наджми до Первого Мая полное ограничение движения с возможностью сквозных проездов с Мусы Джалиля, Первого Мая);
  • Баумана (от Первого Мая до Батурина полное ограничение движения).

Напомним, движение будет также ограничено и 4 августа. О международных соревнованиях по триатлону IRONSTAR читайте в материале «Реального времени».

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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