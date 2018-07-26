В Казани 5 августа будет ограничено движение на нескольких улицах Казани

В связи с проведением международных соревнований по триатлону IRONSTAR любительского уровня 5 августа введут ограничение движения автомобилей с 8.30 до 17.30.

Движения не будет на улицах:

Батурина, Кремлевская набережная (от Саид-Галеева до Дзержинского полное ограничение движения с возможностью сквозного проезда с Миславского);

Дзержинского (от Миславского до Чернышевского полное ограничение движения);

Чернышевского (по левой и правой стороне от парка «Черное Озеро»),

Кремлевская (от Казанского кремля до Кави Наджми полное ограничение движения с возможностью сквозных проездов с Чернышевского, Мусы Джалиля);

Кави Наджми (от Кремлевской до Профсоюзной полное ограничение движения);

Профсоюзная (от Кави Наджми до Первого Мая полное ограничение движения с возможностью сквозных проездов с Мусы Джалиля, Первого Мая);

Баумана (от Первого Мая до Батурина полное ограничение движения).

Напомним, движение будет также ограничено и 4 августа. О международных соревнованиях по триатлону IRONSTAR читайте в материале «Реального времени».